Negli anni Settanta e Ottanta, alcuni incidenti devastanti e una serie di scandali hanno scosso l'opinione pubblica in Svizzera e nel mondo. Dopo l'incidente chimico in una fabbrica di proprietà di una filiale di Roche a Seveso, in Italia, nel 1976, e l'incendio nella fabbrica di Sandoz a Schweizerhalle, in Svizzera, nel 1986, vennero definite le misure di sicurezza e protezione ambientale che hanno fatto da modello per tutta l'industria farmaceutica.



Questi incidenti hanno suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica che ha accusato le aziende di non aver reagito in maniera tempestiva e adeguata e di non volersi assumere le proprie responsabilità.



In seguito, altre catastrofi e scandali hanno scosso l'opinione pubblica, ad esempio il boicottaggio del latte in polvere di Nestlé, la tragedia di Bhopal, in India, dovuta alla fuoriuscita di gas tossico, e il disastro nucleare di Chernobyl. La gente ha iniziato a mettere in discussione le pratiche e il potere delle grandi multinazionali.



Foto: 10 luglio 1976, esplosione di un reattore chimico nell'impianto di Seveso, nei pressi di Milano, fabbrica di proprietà di una filiale di Roche. (Keystone)