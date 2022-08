De même, la valeur totale des dollars américains en circulation a bondi de 16% rien qu'en 2020, dépassant pour la première fois les 2000 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu’il y a vingt ans. Cette forte demande de cash concerne surtout les billets à forte dénomination, comme le notait la Banque nationale suisse en 2019.“Nos résultats indiquent une quantité non négligeable de thésaurisation, en particulier pour les grosses coupures, observe la BNS, notant que le phénomène s’est accentué“ de manière significative depuis le début du millénaire et les récentes crises financières et économiques”.Les ménages des pays riches ne paient plus en cash, mais une partie d’entre eux préféreraient garder leurs économies en billets sous leurs matelas… ou ailleurs. Selon l’hebdomadaire The Economist , une autre partie de cette thésaurisation de grosses coupures pourrait également provenir de l’économie criminelle, comme la fraude fiscale, le blanchiment ou le trafic de drogue. Pour Sicpa, peu importe l’origine du phénomène. L’entreprise touche ses revenus de chaque nouveau billet de banque imprimé. Et plus il y en a, mieux elle se porte.