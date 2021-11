Au cours de la dernière décennie, les entreprises pharmaceutiques suisses se sont éloignées des produits «de masse» tels que les vaccins pour se tourner vers la médecine personnalisée, adaptée à des biomarqueurs spécifiques ou au profil de risque d’une personne.



Pour analyser ces éléments, les données et les technologies sont cruciales. Ainsi, Roche et Novartis ne sont plus seulement en concurrence avec d’autres géants pharmaceutiques, mais aussi avec de grandes entreprises technologiques comme Google et Amazon, qui se sont lancées dans le secteur de la santé.

Cette situation a donné lieu à une course effrénée au rachat de petites entreprises innovantes dotées de technologies prometteuses, dont certaines ont bénéficié de financements publics. Depuis 2000, Novartis et Roche se sont chacune emparées de plus de 40 firmes, allant de start-ups spécialisées dans l’intelligence artificielle à de petites sociétés expertes dans la thérapie génique.



En 2018, Novartis a acheté une petite start-up américaine de biotechnologie appelée AveXis, spécialisée dans les thérapies géniques. En 2019, les entreprises ont reçu l’approbation de la FDA, l’Agence fédérale américaine de régulation des aliments et des médicaments, pour le Zolgensma, une injection unique dont le prix s’élève à 2,1 millions de dollars et qui vise à traiter la cause génétique profonde de l’amyotrophie spinale.