Geleiras do mundo

Dos Alpes às regiões polares: as geleiras no planeta estão recuando a uma taxa cada vez maior. Entre 2000 e 2023, elas perderam uma média de 273 bilhões de toneladas de gelo por ano, o equivalente a 30 anos de consumo humano de água.

﻿

As regiões mais vulneráveis são aquelas localizadas perto do equador ou com muitas geleiras pequenas de acordo com um estudo da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH, na sigla em português): os Alpes, o Cáucaso, as Montanhas Rochosas da América do Norte, bem como partes dos Andes e das cadeias de montanhas da África.

﻿

As reservas de gelo do planeta estão diminuindo devido ao aquecimento global causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa. Temperaturas mais altas e mudanças nos padrões de precipitação, com mais chuva e menos neve, estão acelerando o derretimento do gelo.

﻿

As consequências não se limitam às mudanças na paisagem e nos ecossistemas locais. O recuo das geleiras contribui para o aumento do nível do mar e ameaça o abastecimento de água de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

﻿