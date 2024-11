Vollbild

"All diese Entwicklungen führen dazu, dass man sich als Individuum heutzutage aktiver um soziale Kontakte bemühen muss", sagt Karin Frick.



Menschen fallen einfacher durchs Raster, die für Einsamkeit schon anfällig sind und sich einsamer dem sozialen Kontakt entziehen können. Sie geraten in eine Teufelsspirale, aus der sie mangels sozialer Kontrolle vor allem in städtischen Gebieten nur schwer wieder herauskommen.



Abgesehen von konkreten Lebensereignissen wie Tod, Trennung oder Wegzug sind Menschen in bestimmten Lebensphasen anfälliger für Gefühle der Einsamkeit.



Im Jugendalter, wenn die Peer-Group sehr wichtig ist und man dazugehören will - und im Alter.

Eine globale Studie der BBC mit 55'000 Teilnehmern bestätigt, dass sich die 16- bis 24-Jährigen weltweit am einsamsten fühlen. Laut den Forschern ist die Nutzung von Social Media aber nicht der Hauptgrund für das Gefühl der Einsamkeit. Vielmehr löse man sich von zu Hause und habe den Fokus auf dem Einstieg in die Berufswelt statt auf der Pflege des Soziallebens.



Im Alter hingegen findet der Übergang von primärer zu sekundärer Kontrolle statt, was konkret bedeutet, dass eine ältere Person ihrer Umgebung stärker ausgeliefert ist, Menschen im engen Umkreis verliert, weniger mobil ist, und so weiter. Es braucht entsprechende Strukturen und den Willen des Einzelnen, in Kontakt zu bleiben.



Während Einsamkeit im Jugendalter in der Schweiz derzeit aber noch kaum diskutiert wird, arbeiten Alters-Organisationen mit Hochdruck an einem Wandel des öffentlichen Diskurses.



Pro Senectute beider Basel hat das Programm "Gemeinsam statt einsam" gestartet, zwei Volksinitiativen wurden vor ein paar Wochen lanciert, die unter anderem auch Altersdiskriminierung und Einsamkeit im Alter thematisieren wollen. Auch, weil Studien beweisen, dass Einsamkeit das Risiko für Demenz erhöhen kann.